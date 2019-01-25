Eşcinselleri 'tedavi' ettiğini söylüyordu, eşcinsel olduğunu açıkladı

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinde yer alan habere göre eski bir Mormon olan Matheson, evli eşcinselleri heteroseksüelleştirerek evliliklerine devam etmelerini sağladığını öne sürüyordu.

Matheson, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda hayatında "önemli değişiklikler" yaptığını söyledi ve "Artık evliliğimi daha fazla sürdüremeyeceğimi fark ettim. Ve artık eşcinsel olduğumu beyan etmemin zamanı geldiğine karar verdim" dedi.

ABD'deki NBC kanalına konuşan 34 yaşındaki Matheson yine de "dönüştürme terapilerinin" yanlış olmadığını savundu ve bazı insanlara "gerçekten yardımı dokunduğunu" söyledi.

"Eşcinsel iyileştirme terapisi" veya "eşcinsellik dönüştürme terapisi" gibi adlar altında sahte tıp hizmetleri sunan kişiler, insanların cinsel yönelimini değiştirebildiklerini iddia ediyor.

ABD'de çok sayıda eyalet bu tür sahte hizmetlerin verilmesini yasaklamış durumda.

Bu uygulama, ABD'de 15 milyon müridi bulunan Mormon cemaati içinde hâlâ popüler.

ABD'de faaliyet gösteren Williams Institute'a göre ülkede 700 binden fazla LGBTİ hayatlarının bir döneminde bu uygulamaya maruz bırakıldı.