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Esenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını...

11.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki kızın evlendirildiği ihbarı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Ekipler düğüne baskın düzenledi. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Tarafların aileleri polise saldırdı. Çıkan arbedede aileden bazı kişiler gözaltına alındı. Gelin ve damat ise karakola götürüldü.

Esenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını...

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen yaşı küçük gelin, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.

POLİSE SALDIRDILAR

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İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğunu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.

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