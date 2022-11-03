Esenyurt'ta güpegündüz dehşet! Kaldırımdaki kadına ateş edip intihar girişiminde bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi kaldırımdaki kadına silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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