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Esenyurt'ta güpegündüz dehşet! Kaldırımdaki kadına ateş edip intihar girişiminde bulundu

03.11.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir kişi, kaldırımdaki kadına ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışması da başladı.

Esenyurt'ta güpegündüz dehşet! Kaldırımdaki kadına ateş edip intihar girişiminde bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi kaldırımdaki kadına silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Esenyurt silahlı saldırı intihar girişimi

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