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Esenyurt'ta lüks sitede Rabia Yaman feci şekilde can vermişti! Arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktı

24.05.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın (17) olay sırasında yanında olan 3 arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde "E.N. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi. Mehmet K.'nin ise ifadesinde “E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı." dediği öğrenildi.

Esenyurt'ta lüks sitede Rabia Yaman feci şekilde can vermişti! Arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitede meydana geldi. Sitenin 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, hayatını kaybetti. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan ve kaçmaya çalışırken yakalanan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

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Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde “Ben E.N. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E.N. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.

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'RABİA ATLADI' DİYE BAĞIRDI

Mehmet K.'nin ise ifadesinde “Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dediği öğrenildi.

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Olayla ilgili gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

DHA

Esenyurt'ta lüks sitede Rabia Yaman feci şekilde can vermişti! Arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktıEsenyurt'ta lüks sitede Rabia Yaman feci şekilde can vermişti! Arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktı


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İntihar Esenyurt
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