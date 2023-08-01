HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizi küçük düşürdü'

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizi küçük düşürdü'

01.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor. Olayda 2 kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Saldırganlar ise kısa süre içinde yakalanmıştı. Saldırganlardan T.Ö. ifadesinde "Bizi küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim" dedi.

Cuma gecesi, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekel bayiine gelen 4 saldırgan, dükkanda bulunan 3 kişiye kurşun yağdırmış, saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

esenyurtta-2-kisinin-oldugu-tekel-bayisine-silahli-saldiri-ani-guvenlik-kamerasina-yansidi_1745_dhaphoto4

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Türkiye'de gündem olan olay sonrası polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre içinde saldırganlar gözaltına alındı.

esenyurtta-iki-kisinin-oldugu-tekel-bayii-saldirisiyla-ilgili-aranan-2-kisi-yakalandi_6887_dhaphoto3

"BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

A Haber'in haberine göre cinayeti işleyen T.Ö'nün ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde şunları ifade etti:

"İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Babası bu olay sonrası Whatsapp'ta bize yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bu durum aile tarafından da görüldü. Bizi küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji'den kritik 'sıcaklık' raporu! Isparta detayı dikkat çektiMeteoroloji'den kritik 'sıcaklık' raporu! Isparta detayı dikkat çekti
Çok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirimÇok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirim
Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 11 ili işaret ederek stratejilerini açıkladıDevlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 11 ili işaret ederek stratejilerini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.