Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizi küçük düşürdü'

Cuma gecesi, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekel bayiine gelen 4 saldırgan, dükkanda bulunan 3 kişiye kurşun yağdırmış, saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Türkiye'de gündem olan olay sonrası polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre içinde saldırganlar gözaltına alındı.

"BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

A Haber'in haberine göre cinayeti işleyen T.Ö'nün ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde şunları ifade etti:

"İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Babası bu olay sonrası Whatsapp'ta bize yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bu durum aile tarafından da görüldü. Bizi küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim."



