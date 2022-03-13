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Eser ve Berfu Yenenler, Hülya Hökenek ve Hüseyin Öztel'in o anlarını canlandırdı

13.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen kar sohbeti gündem olmuştu. Eser ve Berfu Yenenler çifti o anları canlandırınca sosyal medyada dikkat çekti.

Eser ve Berfu Yenenler, Hülya Hökenek ve Hüseyin Öztel'in o anlarını canlandırdı

Eser ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen iltifatlaşmayı canlandırmalarıyla gündeme gelen Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ikilisi sosyal medyaya damga vurdu.

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Berfu Yenenler, o anları sosyal medya hesabından "Aşkımız nasıl mı başladı? İşte böyle..." notuyla yayınlamasıyla kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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