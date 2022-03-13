Eser ve Berfu Yenenler, Hülya Hökenek ve Hüseyin Öztel'in o anlarını canlandırdı

Eser ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen iltifatlaşmayı canlandırmalarıyla gündeme gelen Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ikilisi sosyal medyaya damga vurdu.

Berfu Yenenler, o anları sosyal medya hesabından "Aşkımız nasıl mı başladı? İşte böyle..." notuyla yayınlamasıyla kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.



