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Eser Yenenler Berfu Yenenler'e 85 bin TL değerinde yüzük aldı!

15.02.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'e daha önce 2500 TL değerinde yüzükle evlilik teklifi ettiği için topa tutulmuştu. Yenenler bu olaydan 3 yıl sonra Sevgililer Günü için eşi Berfu Yenenler'e yüzük hediye etti. Eser Yenenler'in eşine hediye ettiği yüzüğün fiyatı gündem oldu.

Eser Yenenler Berfu Yenenler'e 85 bin TL değerinde yüzük aldı!

Berfu Yenenler için "Acayip bir kadınla evlendim. Aşkın ötesi... Bana çok iyi geldi" diyen Eser Yenenler karısına yüzük hediye aldı. 2019 yılında Eser Yenenler Finlandiya’da 2.500 liralık küçük bir tektaşla evlilik teklif etmişti. Evlilik teklifindeki yüzüğün fiyatı yüzünden sosyal medyada dalga konusu olan Eser Yenenler bu sefer paraya kıydı.

Aradan geçen 3 yılın ardından ünlü komedyen eşine yeni bir yüzük aldı. Berfu Yenenler yüzüğü “Bu zafer hepimizin dostlar” notuyla paylaştı.

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Eser Yenenler’in yeni aldığı yüzüğe 85 bin TL ödediği söyleniyor.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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