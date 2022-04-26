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Eser Yenenler hastanelik oldu! Ameliyata alındı

26.04.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in, apandisiti patladı. Hastaneye kaldırılan Yenenler, yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Eşi Berfu Yenenler, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya paylaşım yaptı.

Eser Yenenler hastanelik oldu! Ameliyata alındı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, sevenlerini korkuttu. 38 yaşındaki Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından Eser Yenenler'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"ÇOCUKLARLA İKİ KOŞTUN APANDİSİTİN PATLADI"

Eşini hasta yatağındayken çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler, "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" dedi.

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Takipçileri, Eser Yenenler'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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Eser Yenenler
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