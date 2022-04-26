Eser Yenenler hastanelik oldu! Ameliyata alındı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, sevenlerini korkuttu. 38 yaşındaki Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından Eser Yenenler'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARLA İKİ KOŞTUN APANDİSİTİN PATLADI"

Eşini hasta yatağındayken çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler, "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" dedi.

Takipçileri, Eser Yenenler'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

