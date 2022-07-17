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Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi! "Ah Eser, ne şanslısın"

17.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında hayatını birleştirme kararı alan Eser Yenenler ve Berfu Yıldız ikilisi son zamanlarda sosyal medyanın aktif çiftlerinden... Takipçileri için sık sık içerik üreten çift, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi! "Ah Eser, ne şanslısın"

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ikilisi sosyal medyadan sık sık mizah içerikli paylaşımlar yapıyor. Çoğu paylaşımıyla gündem olan Berfu Yenenler, bu defa bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

Sosyal medyadan sık sık aşk pozu paylaşan ikili gündemden düşmüyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

Tatil molası veren Berfu Yenenler, bikinili pozuyla olay oldu.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

İki çocuk annesi Berfu Yenenler, fiziğiyle görenleri büyüledi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

O poza, "Ah Eser, ne şanslısın", "Hiç iki çocuk annesi gibi durmuyorsun", "Eser'in en büyük şansı" gibi yorumlar geldi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

Yenenler ikilisinin Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocuğu bulunuyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

İkiliyi sosyal medyada bir milyonu aşkın kişi takip ediyor.

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi!

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