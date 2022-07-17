Eser Yenenler'in eşi Berfu bikinili poz verdi! "Ah Eser, ne şanslısın"

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ikilisi sosyal medyadan sık sık mizah içerikli paylaşımlar yapıyor. Çoğu paylaşımıyla gündem olan Berfu Yenenler, bu defa bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

Sosyal medyadan sık sık aşk pozu paylaşan ikili gündemden düşmüyor.

Tatil molası veren Berfu Yenenler, bikinili pozuyla olay oldu.

İki çocuk annesi Berfu Yenenler, fiziğiyle görenleri büyüledi.

O poza, "Ah Eser, ne şanslısın", "Hiç iki çocuk annesi gibi durmuyorsun", "Eser'in en büyük şansı" gibi yorumlar geldi.

Yenenler ikilisinin Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocuğu bulunuyor.

İkiliyi sosyal medyada bir milyonu aşkın kişi takip ediyor.





