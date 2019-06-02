MAGAZİN

Eser Yenenler’in eşi düğün davetiyesini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Eser Yenenler'in hamile olduğu ortaya çıktıktan kısa süre sonra nikah kıydığı eşi Berfu Yıldız sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı.

Eser Yenenler’in eşi düğün davetiyesini paylaştı

Gittiği sağlık kontrolünde 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız, mutlu haberi nişanlısı Eser Yenenler ile paylaşmış ve mutlu haber kısa sürede magazin basınında da yer bulmuştu. Eser Yenenler mutlu haber sonrası açıklamada bulunmuş ve hamilelik haberinin planlarını değiştirmeyeceğini evliliğin 9 Haziran'da olacağını açıklamıştı.

DÜĞÜN DAVETİYESİ PAYLAŞILDI

Eser Yenenler'in 3 aylık hamile eşi Berfu Yıldız düğün davetiyesini paylaştı. Çift bebek haberinin ardından geçen ay nikah masasına oturmuştu.

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Eser Yenenler davetiye

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