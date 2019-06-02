Eser Yenenler’in eşi düğün davetiyesini paylaştı

Gittiği sağlık kontrolünde 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız, mutlu haberi nişanlısı Eser Yenenler ile paylaşmış ve mutlu haber kısa sürede magazin basınında da yer bulmuştu. Eser Yenenler mutlu haber sonrası açıklamada bulunmuş ve hamilelik haberinin planlarını değiştirmeyeceğini evliliğin 9 Haziran'da olacağını açıklamıştı.

DÜĞÜN DAVETİYESİ PAYLAŞILDI

Eser Yenenler'in 3 aylık hamile eşi Berfu Yıldız düğün davetiyesini paylaştı. Çift bebek haberinin ardından geçen ay nikah masasına oturmuştu.

