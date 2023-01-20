Eşi ve erkek kardeşini aynı yatakta yakaladı! Karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi

Gana’da geçilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam onu bir otel odasına kadar takip etti. Ghpage’in haberine göre, adam otel odasına girdiğinde karısı ve erkek kardeşini aynı yatakta yatarken gördü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken adam, karısının sevgilisi olduğunu düşündüğünü ancak erkek kardeşi olabileceğinin aklının ucundan geçmediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

İhanete ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kayınbiraderiyle ilişki yaşayan kadın görüntülerde kocasını bir anda karşısında görünce şaşkınlığını uzun bir süre üzerinden atamadı. Erkek kardeş ise üzerine sardığı havluyla ayağa kalkarak bir süre durumu kardeşine anlatmaya çalıştı.