MAGAZİN

Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ sandık başında

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beşiktaş'ta oyunu kullandı.

Geçtiğimiz günlerde eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden ünlü oyuncu Demet Akbağ, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beşiktaş'ta oyunu kullandı.

Hızlıca oyunu kullandıktan sonra hızlıca okuldan çıkan Akbağ diğer ünlüler gibi poz da vermedi.

Akbağ sessiz sedasız oyunu kullanıp objektiflere poz vermeden okuldan ayrıldı.

Eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden ünlü oyuncu Demet Akbağ, Instagram'dan açıklama yapmıştı. Akbağ, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

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Demet Akbağ Demet Akbağ zafer çika

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