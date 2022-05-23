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  4. Eşinden boşanan Ceren Moray Demet Evgar'ın düğününde görüntülendi! "Toparlanmaya çalışıyorum"

Eşinden boşanan Ceren Moray Demet Evgar'ın düğününde görüntülendi! "Toparlanmaya çalışıyorum"

23.05.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017'de nikah masasına oturan oyuncu Ceren Moray ile Nico Brun, geçtiğimiz ay evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası konuyla ilgili ilk kez konuşan Moray, "Toparlanmaya çalışıyorum. En kısa sürede atlatacağım" ifadelerini kullandı.

Eşinden boşanan Ceren Moray Demet Evgar'ın düğününde görüntülendi! "Toparlanmaya çalışıyorum"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz ay evlenen Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Emirgan'daki evlerinde kutlama gerçekleştirdi. Düğüne katılan ünlü isimler arasında oyuncu Ceren Moray da yer aldı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Moray, "Demet her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok mutlu olsunlar." dedi.

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"EN KISA SÜREDE ATLATACAĞIM"

Geçtiğimiz ay Fransız eşi Nico Brun ile 5 yıllık evliliklerini sonlandıran 36 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili sorular karşısında ise "Ben toparlanmaya çalışıyorum. En kısa sürede atlatacağım." ifadelerini kullandı.

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BARCELONA'DA TANIŞMIŞLARDI

Öte yandan Ceren Moray ile Nico Brun, 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Moray, daha önce Brun ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Bercelona'da tanıştık. Turist olarak geldiğimiz bu şehirde geçirecek kısa bir zamanı kalmıştı ikimizin de. İstanbul'a geri döndüğümde bavullarımı havalimanında bırakmış olduğumu eve gelip de telefonla bu bana bildirildiğinde anladım, o derece akıl yitimişim yani.

Daha o gün aradı Nico, İstanbul'a geleceğini söyledi. Çok gerildim. O büyünün bozulmasını istemiyordum çünkü.

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Ceren Moray
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