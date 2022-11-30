Eşine az rastlanır bir hırsızlık olayı... 300 adet iPhone satın aldı, soyuldu!

Hırsızlar iPhone'ları hedef alabiliyor. Her ne kadar Apple çalınma ve kayıp durumlarına karşı bazı güvenlik protokolleri oluştursa da kötü niyetli bu kişiler iPhone hırsızlığı yapmaktan bıkmıyor. ABD'nin New York kentinde ise eşine az rastlanır bir iPhone hırsızlığı yaşandı. Bu olay, çok sayıda kişinin dikkatini çekti çünkü tam 300 adet iPhone satın alan bir adam soyuldu!

95 BİN DOLAR DEĞERİNDE IPHONE ÇALDILAR

Apple Insider'ın aktardığına göre, satın aldığı 300 iPhone'u taşıyan bir adam, Manhattan'daki bir Apple Store'un yakınında soyuldu ve saldırıya uğradı. Hırsızlar, genç adamdan 95 bin dolar değerinde iPhone çaldı.

New York Polis Departmanı'na göre, saldırı pazartesi sabahı erken saatlerde meydana geldi. 27 yaşındaki kurban, satın aldığı iPhone'larla birlikte Apple Store'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hedef alındı.

O ÇANTADA 125 ADET İPHONE VARDI

Bir mağaza çalışanı 300 iPhone 13 kutusunu üç büyük çantaya koydu ve bu çantalar adama teslim edildi. Adam, arabasına döndükten kısa bir süre sonra başka bir araç durdu ve iki adam, kurbandan çantaları istedi. Kurban karşılık verdi, ancak yüzüne yumruk yedi. Neyse ki adam ağır bir şekilde yaralanmadı. Saldırganlar ise iPhone dolu çantalardan birini çaldı. Polise göre çantada yaklaşık 95.000 dolar değerinde 125 adet iPhone vardı.

NEDEN BU KADAR ÇOK IPHONE ALDI?

Öte yandan, adamın elinde neden bu kadar çok iPhone bulunduğu merak edilmeye başlandı. Ancak bunun da bir sebebi vardı. Aktarılanlara göre kurban işletmesi aracılığıyla iPhone satmak için düzenli olarak Apple'dan büyük miktarlarda iPhone alıyordu ve 300 iPhone da bunun bir parçasıydı.

Audacy'ye göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

