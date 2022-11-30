Elon Musk ile Apple arasında savaş başladı! O tahminin çok da uzak olmadığı ortaya çıktı... Twitter, App Store’dan kaldırılacak mı?

Enes Çırtlık - Mynet/ Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı istediği düzeye getirmekle meşgul. Son günlerde "Twitter 2.0: Her Şeyin Uygulaması" adlandırdığı Twitter'ın yeni dönemine dair birçok anekdot paylaşan ünlü milyarder, 28 Kasım Pazartesi akşamı ise iPhone üreticisi teknoloji devi Apple hakkında bazı paylaşımlara imza attı. Musk, bir anda tüm teknoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Görünüşe göre ise Elon Musk ile Apple arasında savaş başladı!

OLAYLARIN GELİŞİMİ: "AMERİKA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN NEFRET Mİ EDİYORLAR?"

Her şey, Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar sonrasında patlak verdi. Musk, pazartesi akşamı yaptığı paylaşımlara şu tweet ile başladı; "Apple, Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?"

Çok sayıda kişi, bunun Musk'ın basit eleştirilerinden biri olduğunu düşündü. Ancak öyle olmadı.

"APP STORE'DAN KALDIRMAKLA TEHDİT"

Burada neler oluyor @tim_cook?" diyerek Apple'ın CEO'suna da seslenen Musk bir sonraki paylaşımlarından birinde ise asıl bombayı patlattı.

"Apple, Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor"

Bu büyük bir iddiaydı. Musk, Apple'ın Twitter'ı uygulama mağazası App Store'dan kaldırabileceğini, aslında buna bağlı olarak da Twitter uygulamasının Apple cihazlarına indirilmesinin engellenebileceğini söylüyordu. İşte bu tweet sonrası ortalık bir anda karıştı. Tüm teknoloji dünyası ayağa kalktı.

ANKET BAŞLATTI

Elon Musk, Apple'ın komisyon ücretlerine karşı daha önce bir savaş başlatmış olan Epic Games'in Fortnite üzerinden yaptığı Apple'ın 1984 reklamının parodi videosunu paylaşıp aynı zamanda bir anket de başlattı. Ünlü milyarder ankette takipçilerine "Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamalı mıdır?" sorusunu yöneltti. Yüzde 84,7 ile "evet" cevabını aldı. Fakat bununla da bitmedi.

Musk "Apple'ın App Store'dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde %30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?" şeklinde bir tweet attı. Musk, Apple'ın App Store aracılığıyla 1 milyon dolardan fazla kazanan uygulama geliştiricilerine yıllık bazda uyguladığı yüzde 30'luk komisyondan bahsediyordu.

Apple'dan Musk’ın tweet’leri hakkında herhangi bir yorum gelmedi. Şirket şimdilik sessizliğini koruyor.

DAHA ÖNCE BAHSETTİĞİMİZ O TAHMİN ÇOK DA UZAK DEĞİL!

Birçok kişinin Apple etkinliklerinden hatırlayacağı Phil Schiller, bilinmeyen neden veya nedenlerden dolayı Twitter hesabını geçtiğimiz günlerde kapatmıştı. Schiller'ın Twitter hesabını kapatmasından sonra birçok kez dile getirdiğimiz bir tahmin vardı; Twitter'ın App Store'dan kaldırılması. Görünüşe göre, bu tahmin çok da uzakta değil.

İlk kez Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın bahsettiği bu tahmin, Apple/Google'ın Twitter'ı içerik denetleme sorunları nedeniyle veya Twıtter'ın iki devin uygulama mağazalarına yüzde 15/yüzde 30 komisyon vermemeye karar vermesi nedeniyle kaldırıldığı olası bir senaryoya dayanıyordu. Gurman buna ek olarak, "Özellikle, Apple'ın App Store şefinin (Twitter hesabını kapatan Phil Schiller) yeni Twitter hakkında ne düşündüğünü artık biliyoruz" demişti.

Musk'ın Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğinden bahsetmesi ve Musk'ın Apple'ın yüzde 30 komisyon kesmesini eleştirmesi, Twıtter'ın iki devin uygulama mağazalarına yüzde 15/yüzde 30 komisyon vermemeye karar vermesi nedeniyle kaldırıldığı olası bir senaryoyla oldukça örtüşüyor.

Yani o tahmin gerçek olabilir ve Twitter, App Store'dan kaldırılabilir. Artık Musk'ın da bundan bahsediyor oluşu ihtimalleri güçlendirdi.

Apple’ın App Store’u, bir yazılımı iPhone’lara dağıtmanın tek yolu. Eğer Twitter uygulaması App Store'dan kaldırılırsa, bu sosyal medya platformunun ana uygulama dağıtım merkezlerinden birini kaybedeceği anlamına geliyor.

Yine de her şey önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere bağlı. Şu anda Apple'ın kullanmadığı bir cevap hakkı var.

DAHA ÖNCE EPİC GAMES, APPLE'A MEYDAN OKUDU

Apple'ın ücretleriyle ilgili en dikkat çeken olay, 2020'de yaşandı. Epic Games'in mega popüler oyunu "Fortnite", dijital ürünler satın almak için Apple dışı ödeme yöntemlerini kullanmaları halinde kullanıcılara indirim sunduğu için App Store'dan kaldırıldı. Ardından iş mahkemeye taşındı.

Davayla ilgili bir karar, 2021'in sonlarında, bir yargıcın Apple'ın, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara App Store dışından daha ucuza ödeme yapma yöntemleriyle bağlantı kurmasına izin vermesi gerektiği dışında büyük ölçüde Apple'ın lehine karar vermesiyle geldi. Her iki taraf da şu anda karara itiraz ediyor ve bu da yasal çatışmanın nihai sonucunu ve etkisini belirsiz bırakıyor.

POTANSİYEL BAŞKAN ADAYINDAN APPLE AÇIKLAMASI

Apple Insider'ın haberine göre potansiyel ABD Başkanı Adayı olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis salı günü bir açıklama yaptı. DeSantis, yaptığı açıklamada, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırması halinde ifade özgürlüğünü ihlal ettiği için antitröst cezalarıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

ÜCRETLİ MAVİ TİK KONUSU

Yeni mavi tikli Twitter Blue aboneliği, bu ayın başlarında kısa süreliğine kullanıma sunulduğunda, yalnızca Twitter'ın iOS uygulaması aracılığıyla satın alınabiliyordu. Ancak Elon Musk'ın Apple hakkındaki sözleri, ünlü milyarderin Apple'ın ücretlerini ödemek istemediği şeklinde değerlendirildi. Platformer'a göre ise, Twitter'ın yenilenen Blue aboneliği, yeniden kullanıma sunulduğunda Apple'ın yüzde 30'luk App Store kesintisinden kaçınmak için iOS'ta uygulama içi satın alma olarak mevcut olmayabilir.

HER ŞEY ELON MUSK'A YARADI

Öte yandan, Twitter'da farklı farklı gelişmelerin yaşanması Elon Musk'ın Twitter hesabına yaradı. Twitter'ı satın aldığından beri takipçi sayısında yaşanan değişimlerle dikkat çeken Musk, tahminlere göre yakında Twitter'da en fazla takipçiye sahip kişi olacak. Analistler, Elon Musk'ın 17 Ocak'ta Twitter'ın en çok takipçiye sahip olan kişisi olacağını öngörüyor.

YENİ SINIR 1000 OLABİLİR

Twitter'da 280 karakterlik bir paylaşım sınırı bulunuyor. Ancak yeni sınır 1.000 olabilir. Bir takipçisinin 1.000 karakterlik tweet'ler önerisine yanıt veren Elon Musk, bunun yapılacaklar listesinde olduğunu söyledi.

ABD BASINI ÇOK KRİTİK BİR İDDİAYI YAZDI

Bloomberg, Elon Musk'ın işten çıkartmalarla Twitter'ın çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadele eden ekibin boyutunu önemli ölçüde küçülttüğünü iddia etti. Yakın kaynaklara göre, ekipte şu anda çocuk cinsel istismarı raporlarını inceleyecek ve iletecek 10'dan az uzman var. Yılın başında Twitter'ın yaklaşık 20 kişilik bir ekibi olduğu belirtildi.

TWITTER'DAN KOVİD-19 KARARI

Engadget'ın haberine göre, Twitter, COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeyle mücadele için uyguladığı politikasını uygulamayı durdurdu. Sosyal medya şirketinin sessiz bir güncelleme yaparak COVID-19 yanlış bilgilendirme politikasını 23 Kasım'da uygulamayı bıraktığı ortaya çıktı.

GENEL AF SÜRECİ BAŞLADI

Elon Musk, kişisel hesabından bir anket düzenleyip takipçilerinden olumlu yanıt almasının ardından bazı hesaplara genel af çıkartılmasını uygun görmüştü. Twitter'da çok sayıda hesabın engeli kaldırıldı.



