HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk ile Apple arasında savaş başladı! O tahminin çok da uzak olmadığı ortaya çıktı... Twitter, App Store’dan kaldırılacak mı?

Elon Musk ile Apple arasında savaş başladı! O tahminin çok da uzak olmadığı ortaya çıktı... Twitter, App Store’dan kaldırılacak mı?

30.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk ile iPhone üreticisi teknoloji devi Apple arasında gerginlik çıktı. Her şey Elon Musk'ın Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia etmesiyle başlarken, bu gerginlik birçok otoriteye göre çoktan bir savaşa dönüştü bile. Apple’ın App Store ücretlerini eleştiren Musk, teknoloji devini adeta bombaladı. Elon Musk-Apple savaşının başlamasıyla haftalardır dile getirilen o tahminin ise çok da uzak olmadığı ortaya çıktı.

Elon Musk ile Apple arasında savaş başladı! O tahminin çok da uzak olmadığı ortaya çıktı... Twitter, App Store’dan kaldırılacak mı?

Enes Çırtlık - Mynet/ Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı istediği düzeye getirmekle meşgul. Son günlerde "Twitter 2.0: Her Şeyin Uygulaması" adlandırdığı Twitter'ın yeni dönemine dair birçok anekdot paylaşan ünlü milyarder, 28 Kasım Pazartesi akşamı ise iPhone üreticisi teknoloji devi Apple hakkında bazı paylaşımlara imza attı. Musk, bir anda tüm teknoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Görünüşe göre ise Elon Musk ile Apple arasında savaş başladı!

OLAYLARIN GELİŞİMİ: "AMERİKA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN NEFRET Mİ EDİYORLAR?"

Her şey, Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar sonrasında patlak verdi. Musk, pazartesi akşamı yaptığı paylaşımlara şu tweet ile başladı; "Apple, Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?"

Elon1

Çok sayıda kişi, bunun Musk'ın basit eleştirilerinden biri olduğunu düşündü. Ancak öyle olmadı.

"APP STORE'DAN KALDIRMAKLA TEHDİT"

Burada neler oluyor @tim_cook?" diyerek Apple'ın CEO'suna da seslenen Musk bir sonraki paylaşımlarından birinde ise asıl bombayı patlattı.

"Apple, Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor"

Apple tehdit

Bu büyük bir iddiaydı. Musk, Apple'ın Twitter'ı uygulama mağazası App Store'dan kaldırabileceğini, aslında buna bağlı olarak da Twitter uygulamasının Apple cihazlarına indirilmesinin engellenebileceğini söylüyordu. İşte bu tweet sonrası ortalık bir anda karıştı. Tüm teknoloji dünyası ayağa kalktı.

ANKET BAŞLATTI

Elon Musk, Apple'ın komisyon ücretlerine karşı daha önce bir savaş başlatmış olan Epic Games'in Fortnite üzerinden yaptığı Apple'ın 1984 reklamının parodi videosunu paylaşıp aynı zamanda bir anket de başlattı. Ünlü milyarder ankette takipçilerine "Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamalı mıdır?" sorusunu yöneltti. Yüzde 84,7 ile "evet" cevabını aldı. Fakat bununla da bitmedi.

anket1

Musk "Apple'ın App Store'dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde %30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?" şeklinde bir tweet attı. Musk, Apple'ın App Store aracılığıyla 1 milyon dolardan fazla kazanan uygulama geliştiricilerine yıllık bazda uyguladığı yüzde 30'luk komisyondan bahsediyordu.

Apple'dan Musk’ın tweet’leri hakkında herhangi bir yorum gelmedi. Şirket şimdilik sessizliğini koruyor.

DAHA ÖNCE BAHSETTİĞİMİZ O TAHMİN ÇOK DA UZAK DEĞİL!

Birçok kişinin Apple etkinliklerinden hatırlayacağı Phil Schiller, bilinmeyen neden veya nedenlerden dolayı Twitter hesabını geçtiğimiz günlerde kapatmıştı. Schiller'ın Twitter hesabını kapatmasından sonra birçok kez dile getirdiğimiz bir tahmin vardı; Twitter'ın App Store'dan kaldırılması. Görünüşe göre, bu tahmin çok da uzakta değil.

Apple'ın kilit ismi hamle yapınca... iPhone'lardan kaldırılacak mı? Apple'ın kilit ismi hamle yapınca... iPhone'lardan kaldırılacak mı?

İlk kez Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın bahsettiği bu tahmin, Apple/Google'ın Twitter'ı içerik denetleme sorunları nedeniyle veya Twıtter'ın iki devin uygulama mağazalarına yüzde 15/yüzde 30 komisyon vermemeye karar vermesi nedeniyle kaldırıldığı olası bir senaryoya dayanıyordu. Gurman buna ek olarak, "Özellikle, Apple'ın App Store şefinin (Twitter hesabını kapatan Phil Schiller) yeni Twitter hakkında ne düşündüğünü artık biliyoruz" demişti.

Musk'ın Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğinden bahsetmesi ve Musk'ın Apple'ın yüzde 30 komisyon kesmesini eleştirmesi, Twıtter'ın iki devin uygulama mağazalarına yüzde 15/yüzde 30 komisyon vermemeye karar vermesi nedeniyle kaldırıldığı olası bir senaryoyla oldukça örtüşüyor.

Yani o tahmin gerçek olabilir ve Twitter, App Store'dan kaldırılabilir. Artık Musk'ın da bundan bahsediyor oluşu ihtimalleri güçlendirdi.

Apple’ın App Store’u, bir yazılımı iPhone’lara dağıtmanın tek yolu. Eğer Twitter uygulaması App Store'dan kaldırılırsa, bu sosyal medya platformunun ana uygulama dağıtım merkezlerinden birini kaybedeceği anlamına geliyor.

AA-20221129-29583504-29583495-TWITTERAPPLE

Yine de her şey önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere bağlı. Şu anda Apple'ın kullanmadığı bir cevap hakkı var.

DAHA ÖNCE EPİC GAMES, APPLE'A MEYDAN OKUDU

Apple'ın ücretleriyle ilgili en dikkat çeken olay, 2020'de yaşandı. Epic Games'in mega popüler oyunu "Fortnite", dijital ürünler satın almak için Apple dışı ödeme yöntemlerini kullanmaları halinde kullanıcılara indirim sunduğu için App Store'dan kaldırıldı. Ardından iş mahkemeye taşındı.

Davayla ilgili bir karar, 2021'in sonlarında, bir yargıcın Apple'ın, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara App Store dışından daha ucuza ödeme yapma yöntemleriyle bağlantı kurmasına izin vermesi gerektiği dışında büyük ölçüde Apple'ın lehine karar vermesiyle geldi. Her iki taraf da şu anda karara itiraz ediyor ve bu da yasal çatışmanın nihai sonucunu ve etkisini belirsiz bırakıyor.

POTANSİYEL BAŞKAN ADAYINDAN APPLE AÇIKLAMASI

Apple Insider'ın haberine göre potansiyel ABD Başkanı Adayı olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis salı günü bir açıklama yaptı. DeSantis, yaptığı açıklamada, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırması halinde ifade özgürlüğünü ihlal ettiği için antitröst cezalarıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

ÜCRETLİ MAVİ TİK KONUSU

Yeni mavi tikli Twitter Blue aboneliği, bu ayın başlarında kısa süreliğine kullanıma sunulduğunda, yalnızca Twitter'ın iOS uygulaması aracılığıyla satın alınabiliyordu. Ancak Elon Musk'ın Apple hakkındaki sözleri, ünlü milyarderin Apple'ın ücretlerini ödemek istemediği şeklinde değerlendirildi. Platformer'a göre ise, Twitter'ın yenilenen Blue aboneliği, yeniden kullanıma sunulduğunda Apple'ın yüzde 30'luk App Store kesintisinden kaçınmak için iOS'ta uygulama içi satın alma olarak mevcut olmayabilir.

HER ŞEY ELON MUSK'A YARADI

Öte yandan, Twitter'da farklı farklı gelişmelerin yaşanması Elon Musk'ın Twitter hesabına yaradı. Twitter'ı satın aldığından beri takipçi sayısında yaşanan değişimlerle dikkat çeken Musk, tahminlere göre yakında Twitter'da en fazla takipçiye sahip kişi olacak. Analistler, Elon Musk'ın 17 Ocak'ta Twitter'ın en çok takipçiye sahip olan kişisi olacağını öngörüyor.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

YENİ SINIR 1000 OLABİLİR

Twitter'da 280 karakterlik bir paylaşım sınırı bulunuyor. Ancak yeni sınır 1.000 olabilir. Bir takipçisinin 1.000 karakterlik tweet'ler önerisine yanıt veren Elon Musk, bunun yapılacaklar listesinde olduğunu söyledi.

ABD BASINI ÇOK KRİTİK BİR İDDİAYI YAZDI

Bloomberg, Elon Musk'ın işten çıkartmalarla Twitter'ın çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadele eden ekibin boyutunu önemli ölçüde küçülttüğünü iddia etti. Yakın kaynaklara göre, ekipte şu anda çocuk cinsel istismarı raporlarını inceleyecek ve iletecek 10'dan az uzman var. Yılın başında Twitter'ın yaklaşık 20 kişilik bir ekibi olduğu belirtildi.

TWITTER'DAN KOVİD-19 KARARI

Engadget'ın haberine göre, Twitter, COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeyle mücadele için uyguladığı politikasını uygulamayı durdurdu. Sosyal medya şirketinin sessiz bir güncelleme yaparak COVID-19 yanlış bilgilendirme politikasını 23 Kasım'da uygulamayı bıraktığı ortaya çıktı.

GENEL AF SÜRECİ BAŞLADI

Elon Musk, kişisel hesabından bir anket düzenleyip takipçilerinden olumlu yanıt almasının ardından bazı hesaplara genel af çıkartılmasını uygun görmüştü. Twitter'da çok sayıda hesabın engeli kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışınSeyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışın
Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!
Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'
Anahtar Kelimeler:
Apple Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

İlişkilerine kadar eşcinsellerdi! “Hangisi kadın belli değil”

İlişkilerine kadar eşcinsellerdi! “Hangisi kadın belli değil”

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.