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  4. Eşine şaka yapmak istedi! Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı: "Tüm intikamını tek seferde almış"

Eşine şaka yapmak istedi! Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı: "Tüm intikamını tek seferde almış"

26.12.2024 16:04
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.12.2024 16:04
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Yurtdışında kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir adam eşine şaka yapmak istedi ve sürücü koltuğunu otomatik bir şekilde öne gelecek şekilde ayarladı. Sürücü koltuğuna oturan kadın koltuğunu öne doğru almak isterken zor anlar yaşadı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir adam eşine şaka yapmak istedi. Eşinden sonra arabaya binen adam sürekli olarak koltuğun direksiyona yakın olmasından şikayet ederken eşinin kendi yaşadığı hissi yaşaması için ona bir şaka hazırladı.

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Hiçbir şeyden haberi olmadan sürücü koltuğuna oturan ve koltuğunu öne doğru almak isteyen kadın bir anda direksiyonla koltuk arasına sıkıştı. O görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tüm intikamını tek seferde almış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun kurgu olduğuna yemin edebilirim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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