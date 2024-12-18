Ayaklarını yıkamak istemişti! Timsah tarafından yakalanıp sürürüklenerek parçalandı: "Çığlık seslerini duyduk"

MYNET|DIŞ HABERLER Daily Mail'in haberine göre, korkunç olayın Endonezya'nın Kuzey Sumatra kentinin Pulau-Pulau Batu bölgesindeki bir sahil köyünde meydana geldiği belirtildi. 4 çocuk annesi olan 46 yaşındaki Nurhawati Zihura nehir kenarında otururken ayaklarını yıkamak istedi ve ayaklarını suya soktu. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki timsah hızla kadını yakaladı ve onu suya çekti. Görgü tanıkları çığlık seslerini duyduklarını ancak hiçbir şey yapamadan timsahın saldırısını izlediklerini söyledi. Şaşırtıcı olan şey, yaklaşık bir saat sonra hayvanın, Nurhawati'nin cansız bedenini çeneleriyle tutarak yeniden ortaya çıkmasıydı.

"KORKUNÇ BİR SAHNEYDİ"

Yerel halk, timsahın dikkatini dağıtmak ve cesedi serbest bırakmasını sağlamak için ölü tavukları suya attı. Olaya tanık olan 40 yaşındaki Agustinus isimli bir bölge sakini, "Timsahın su üzerinde Nurhawati'ye saldırdığını gördüm. Çığlık attık ama bu onu serbest bırakmadı. Korkunç bir sahneydi." dedi.

Nurhawati'nin akrabalarından biri olan Fendi, kurbanın kendini iyi hissetmediği için ayaklarını yıkamak için sığ suya girmeye cesaret ettiğini söyleyerek, "Ayaklarını denize daldırmak istedi. Bunun kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olacağını düşündü. Birçok insan da denizde yüzüyordu ve biz de kıyıya yakın olmamızın güvenli bir şekilde yardımcı olacağını düşündük. Artık timsahlar eski hallerinden daha tehlikeli" diye konuştu.

TİMSAHI YAKLADILAR

Bölge sakinleri en sonunda Nurhawati'yi bir tekneye bindirip kıyıya getirdiler. Cenaze töreni düzenlendi ve yerel polis ile askerlerin timsahı aramaya devam etmesi üzerine timsah öğleden sonra karaya çıkarıldı. Bir polis memuru hayvanı vurarak öldürdü.