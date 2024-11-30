Gökdelenin balkonunda önce eşini öldürdü sonra kendisini intihar etti! Komşular saniye saniye tanık oldu: "Çığlıklar duyduk ve çok korktuk"

MYNET|DIŞ HABERLER Miami'nin hemen kuzeyindeki Hallandale Beach'te bulunan Beach Club II Hallandale'deki lüks dairelerinin okyanus manzaralı balkonunda 27 yaşındaki Sabrina Krasniqi isimli bir kadın gece yarısında 34 yaşındaki kocası Pajtim Krasniqi'ye beş el ateş ederek öldürdü. Ardından kendi hayatına son verdi. Hallandale Beach polisi, silah seslerinin duyulmasının hemen ardından olay yerine ulaştığında çiftin cansız bedenlerini 45'inci kattaki dairelerinin dışında buldu. Polis, her ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Sokağın karşısında oturan Max Braedlin, yerel yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Çığlıklar duyduk ve çok korktuk. Önce silah sesi duydum ardından ise birkaç dakika içinde polis arabaları geldi. Çok kalabalık bir andı" dedi.

NBC 6'ya göre, silah sesi tespit cihazı, en az beş el ateşin hızlı bir şekilde patladığını, ardından kısa bir duraklamanın ardından altıncı bir silah sesini kaydetti. Silah tespit cihazının devreye girmesinden sonra polis ekipleri olay yerine gitti. Olayın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.