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Yasak aşk vahşeti! Karı-kocanın yaralanmasının altından ‘aldatma’ iddiası çıktı

19.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aytekin Y. (32) ayrı yaşadığı eşi Eda Y.’yi (27) sırtından bıçakladı. Aytekin Y.'yi ise eve gelen komşuları Emrah K. tabancayla yaraladı. Karı-kocanın yaralandığı olayın altından ‘aldatma’ iddiası çıktı. Aytekin Y., eşi Eda Y. ile Emrah K.'nin yasak aşk yaşadığını iddia etti. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Yasak aşk vahşeti! Karı-kocanın yaralanmasının altından ‘aldatma’ iddiası çıktı

Adana'da karı-kocanın yaralandığı olayın ardından 'aldatma' iddiası çıktı. Dehşete düşüren olay, 17 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. 4 çocuklu Aytekin ve Eda Y. çifti, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Olay günü Aytekin Y., eşinin yaşadığı eve geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında çiftin komşusu Emrah K. de eve geldi. Kısa süre sonra çiftin evinden bir el tabanca sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aytekin Y.’yi tabancayla bacağından vurulmuş, Eda Y.’yi ise bıçakla sırtından yaralı halde buldu. Yaralı çift ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Emrah K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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‘KOCAM ONU ALDATTIĞIMI DÜŞÜNDÜ’

Tedavisinin ardından polise ifade veren Eda Y., kendisini yaralayanın eşi olduğunu söyleyerek, "Eşimle aramız kötüydü. Eve gelip beni darbetti. Bu sırada komşumuz Emrah K. yardım çığlığımı duyarak eve geldi. Kocam araya girmek isteyen Emrah K. ile onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı. Sonra tabanca sesi duydum ve eşimin de yaralandığını gördüm" dedi.

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Tedavisi süren Aytekin Y. ise ilk ifadesinde eşinin kendisini Emrah K. ile aldattığını, kavganın bu sebepten çıktığını ve Emrah K.’nin kendisini tabancayla yaralayıp kaçtığını öne sürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aldatma yasak aşk
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