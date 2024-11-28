Eşini darp eden koca güvenlik kameralarını hesaba katmadı! Sakince yanına geldi elindeki telefonla kafasına vurup bayılttı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kadın çalıştığı güzellik merkezinde eşinden şiddet gördü. Adam eşinin çalıştığı dükkana gelerek karısına bağırmaya başladı. Sonrasında ise telefonu karısının kafasına vurdu. Kadın yere düştü ve başını tutmaya başladı. Öfkeli koca ise yere düşen karısına tekme atmaya ve bağırmaya devam etti.

HAVLU UZATTI

Bir anlık şokun ardından kadın kanayan yarasını tutarak yavaşça ayağa kalktı. Karısının başının kanadığını gören koca ise ona havlu uzattı. Kadın sendeledi ve elini sallayarak istismarcı kocanın ilgisini reddetti. Adam daha sonra karısını alnında hala kanayan bir yarayla bırakarak elini kolunu sallayarak dükkandan uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Artık birbirlerini sevmiyorlarsa bile, medeni bir şekilde ayrılmalı ve bu sorunu net bir şekilde çözmelidirler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yanlış kocayı seçmek hayatın çıkmaza gireceği anlamına gelir" yorumunda bulundu.