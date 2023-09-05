Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü! Whatsapp paylaşımları ortaya çıktı… 16 yıl önce ilk eşini de öldürmüş

Karabük'te eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren zanlının intihar etmeden önce Whatsapp durumuna yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.

Yenimahalle Kandil Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ile kayınvalidesi Nazife Çetinkök'ü tüfekle öldüren Hasan Küçükyılmaz'ın intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Küçükyılmaz, Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ediyor.

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim” ifadelerine yer verdi.

16 YIL ÖNCE İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Hasan Küçükyılmaz’ın yaklaşık 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Karabük'te boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Hasan Küçükyılmaz’ın yakalanması için çalışma başlattı. Yeni Mahalle Çamdibidere mevkisindeki ormanlık alana kaçan H.K. burada önce polise ateş açtı, ardından tüfekle intihar etti.



