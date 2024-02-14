Eşinin aldığı Sevgililer Günü hediyesini 'Günah' diyerek kabul etmedi! Sosyal medyadan tepki gecikmedi... 'Boşanma nedeni'

Sosyal medyada bir kadın eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi aldı. Eşine hediye verdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın kocasının 'Günah' diyerek hediyesini kabul etmemesi üzerine şaşkına döndü.

Eşinin hediyesini kabul etmediği anları genç kadın, "Bir de bayanlarda erkeklere hediye alsın diyorlar. Sakın arkadaşlar. Bin pişman etti" notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten boşanma nedeni" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu beklemiyordum. Kadın adına çok üzüldüm" yorumunu yaptı.