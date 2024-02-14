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    4. Eşinin aldığı Sevgililer Günü hediyesini 'Günah' diyerek kabul etmedi! Sosyal medyadan tepki gecikmedi... 'Boşanma nedeni'

    Eşinin aldığı Sevgililer Günü hediyesini 'Günah' diyerek kabul etmedi! Sosyal medyadan tepki gecikmedi... 'Boşanma nedeni'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 13:17 | Son Güncelleme:
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    14 Şubat Sevgililer Günü tüm dünyada çiftler arasında kutlanırken sosyal medyadan yapılan bir paylaşım gündem yarattı. 2022 yılında TikTok 'miyaser4949' kullanıcı adıyla yapılan bir paylaşım yeniden gündem oldu. Eşinin kendisine aldığı Sevgililer Günü hediyesini 'Günah' diyerek reddeden adama ait görüntüler bir kez daha tartışmalara neden oldu.

    Sosyal medyada bir kadın eşine 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi aldı. Eşine hediye verdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın kocasının 'Günah' diyerek hediyesini kabul etmemesi üzerine şaşkına döndü.

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    Eşinin hediyesini kabul etmediği anları genç kadın, "Bir de bayanlarda erkeklere hediye alsın diyorlar. Sakın arkadaşlar. Bin pişman etti" notuyla paylaştı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten boşanma nedeni" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu beklemiyordum. Kadın adına çok üzüldüm" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Sevgililer Günü sosyal medya
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