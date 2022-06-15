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Eşinin arabasına bomba yerleştirmişti, WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Araçla köyden geçerken kadının çığlık atması dikkat çekmiştir"

15.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta eşi Yeliz A.'nın (41) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür (42) yeniden hakim karşısına çıktı. Özgür'e bu kez de eşine karşına cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Yeliz A.’nın avukatı davada "Müvekkilim sanığın araçtayken ve köyün içinden geçerken kadının çığlık atması tanıkların dikkatini çekmiştir" açıklamasında bulunurken Özgür'ün eşi Yeliz A.'ya attığı WhatsApp mesajları da mahkemede delil olarak yer aldı.

Eşinin arabasına bomba yerleştirmişti, WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Araçla köyden geçerken kadının çığlık atması dikkat çekmiştir"

Olay, 18 Temmuz 2017’de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Ö. boşanma davası açan bir çocuk annesi eşi Yeliz A.’nın otomobilinin altına internetten araştırarak çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür, iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı.

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CİNSEL SALDIRIDAN DA DAVA AÇILDI

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi. Tutuklanan Sezai Ö. hakkında ’nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti sanığa daha önceden sabıkası olduğu için 19 yıl ceza verdi. Olaydan 1 ay önce Sezai Ö.’nün boşandığı eşi Yeliz A.’yı ormanlık alana götürerek nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

EŞİNİN AVUKATI ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Yeliz A., tutuklu sanık Sezai Ö. SEGBİS ile bağlandı. Yeliz A.’nın avukatı “Nitelikli cinsel saldırı sanığın üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın müvekkile yönelik eylemi teşebbüs aşamasında değil tam anlamıyla yapılmıştır. Tanıklardan Hasan K.’nın beyanlarında bahsettiği üzere müvekkiline ve sanıkta boğuşma izi olduğu, sanığın cinsel organını gördüğü ve şahsın üzerinde olduğu beyan etmişler. Bunun üzerine sanık ben onun kocasıyım dediğinde müvekkilim sanığa hitaben 'Ne kocası, insan karısına böyle tecavüz eder mi' şeklinde sözlere sarf ettiğini söyledi. Sanığa iftira atmayı gerektiren herhangi bir nedenleri yoktur. Müvekkilim sanığın araçtayken ve köyün içinden geçerken kadının çığlık atması tanıkların dikkatini çekmiştir. Tanıklardan bir tanesi olayın yaşandığı tarihte Hasan K. köy muhtarı silahını çekerek gelmiştir. Bu olay sonrasında sanık müvekkilin aracına bomba koymuştur. Sanık hakkında takdiri indirim hakkı verilmemesini talep ediyoruz” dedi.

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"ARACIMA BOMBA KOYDU, CANIMA KASTETTİ"

Sanık Sezai Ö.’nün kendisinin canına kastettiğini aracı ile kendisini zorla ormanlık alan götürerek üzerine atılı suçları işlediğini söyleyen boşandığı eşi Yeliz A., ’Sanık benimle konuşmak istese iş yerimin önünde otururduk. Bunun hepsini tasarladı. Araba temin etti, beni aldı ve aracın kapılarını kitledi. Araçla beni ormanlık alan getirdi ve üzerine atılı suçları gerçekleştirdi. Kendisi aracıma bomba koydu. Canıma kastetti. Ben ne kadar uzaklaşmak istesem de o benim hayatıma olumsuz etki yapmak istemektedir” dedi.

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“WHATSAPP YAZIŞMALARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI”

Tutuklu Sanık Sezai Ö.’nün eşi Yeliz A.’ya olay sonrası telefondan attığı mesajlar mahkemeye delil olarak sunuldu. Sanık Sezai Ö.’nün “Dayanamadım işte. Özür diliyorum. Ne desen haklısın olmaması gerekiyordu, ne desen haklısın” diye mesajlar attığı ortaya çıktı.

Verilen ifadeler sonrası söz verilen tutuklu Sanık Sezai Ö. “Olay günü ilk aranan benim. Ben Devrek Yol Ayrımından aldım. Ben zorla almadım. Sonra alışveriş merkezine gittik. WhatsApp yazışmaları çocuk üzerinedir. Buna ilişkin emniyete ait kameraları var ise belli olacaktır. Kesinlikle öyle bir durum gerçekleşmemiştir. Hepsi raporlarda bellidir” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığın avukatının süre talebi üzerine davayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

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