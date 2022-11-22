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Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın gördükleri karşısında şaşkına döndü! Uykusunda defalarca tecavüze uğradığını gördü

22.11.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek bilgisayarına bakmak istedi. Şifreli bir klasörü açmayı başaran kadın kocasının uykusunda defalarca kendisine tecavüz ettiği videoları gördü

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın gördükleri karşısında şaşkına döndü! Uykusunda defalarca tecavüze uğradığını gördü

Avustralya’da yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın kocasının bilgisayarında yaptığı keşifle şaşkına döndü. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın bilgisayardaki dosyaları araştırdığında kendisiyle ilgili korkunç bir gerçeği gördü. Kocasının kendisine uyuduğu sırada 21 kez cinsel taciz ve 7 kez tecavüz ettiğini gören kadın durumu polise bildirdi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

9News’in haberine göre, ismi açıklanmayan marangoz eş üç cinsel saldırı ve iki tecavüz suçlamasını kabul etti. Video bağlantı aracılığıyla mahkemeye katılan adamın 2 yıla kadar ceza alması bekleniyor.

Kadın güvendiği birinin kendisine ihanet etmesinden tiksindiğini söyleyerek, “Gelecekte tekrar yakın bir ilişki içinde olan birine nasıl güvenebileceğim konusunda bir fikrim yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Avustralya

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