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  4. Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

16.07.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sırasında balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil'in balkondan düştü. Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, polis memurunun balkondan düşme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Samsun
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