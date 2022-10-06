Esir eş anlamlısı nedir? Esir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüzyıllardır toplumlar ticaret yoluyla birbirleriyle ilişki kurmuşlardır. Fakat bu durum dilleri de etkilemiştir. İnsanlar arasında sadece mal alışverişi değil aynı zamanda kelime alışverişi de olmuştur. Türkçe de tarihsel süreç boyunca hem başka dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Örneğin esir kelimesi de yabancı kökenlidir. Esir kelimesinin birden fazla anlamının olmasının yanı sıra esir eş anlamlısı kelimeler de vardır.

Esir kelimesi Arapça kökenlidir ve “asr” kökünden gelmiştir. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilen kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şudur:

Tutsak

Köle

Bir düşünceye ya da bir kimseye körü körüne bağlı olan kişi

Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu düşünülen, ağırlığı olmayan, ısıyı ve ışığı ileten töz

Hava

Esir ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Paranın esiri olmuş insanlara saygım hiç yok.

Birine esir olmaktansa ölmeyi tercih edecek kadar şerefli bir insandı.

Esirin eş anlamlısı nedir?

Esir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "tutsak"tır. Fakat aynı zamanda "köle" kelimesi de esirin eş anlamlısı kelimedir. Bu kelimeler her ne kadar aynı anlama gelse de farklı bağlamdaki cümlelerde kullanılabilmektedir. Özellikle bazı kalıplaşmış deyimlerde kelimenin eş anlamlısını kullanmak anlatım bozukluğuna sebep olur. Bu yüzden bağlamı inceleyip ona göre kelime seçimi yapmak gerekir.

Esirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Esir kelimesinin eş anlamı olan tutsak ve köle kelimelerinin cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir:

Aşkın tutsağı olmuş bu adama ne söylersen söyle anlamayacaktır.

Yıllar boyu süren tutsaklık yerini sonsuz bir özgürlüğe bırakmıştı sonunda.

Birine köle olmaya bu kadar meraklı mıydın?

Kölelik sistemi, insan haklarına vurulan en ağır darbelerden biriydi.

Başarının kölesi olmuş kişileri bu hırs çarkından çıkarmak hiç de kolay bir şey değil.



