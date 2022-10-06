Esir eş anlamlısı nedir? Esir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüzyıllardır toplumlar ticaret yoluyla birbirleriyle ilişki kurmuşlardır. Fakat bu durum dilleri de etkilemiştir. İnsanlar arasında sadece mal alışverişi değil aynı zamanda kelime alışverişi de olmuştur. Türkçe de tarihsel süreç boyunca hem başka dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Örneğin esir kelimesi de yabancı kökenlidir. Esir kelimesinin birden fazla anlamının olmasının yanı sıra esir eş anlamlısı kelimeler de vardır.
Esir kelimesi Arapça kökenlidir ve “asr” kökünden gelmiştir. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilen kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şudur:
Esir ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
Esir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "tutsak"tır. Fakat aynı zamanda "köle" kelimesi de esirin eş anlamlısı kelimedir. Bu kelimeler her ne kadar aynı anlama gelse de farklı bağlamdaki cümlelerde kullanılabilmektedir. Özellikle bazı kalıplaşmış deyimlerde kelimenin eş anlamlısını kullanmak anlatım bozukluğuna sebep olur. Bu yüzden bağlamı inceleyip ona göre kelime seçimi yapmak gerekir.
Esir kelimesinin eş anlamı olan tutsak ve köle kelimelerinin cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir: