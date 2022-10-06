Esaret eş anlamlısı nedir? Esaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İnsanlık tarihinde toplumlar her zaman birbirleriyle etkileşim hâlinde olmuşlardır. Bu etkileşim özellikle de dilde yaşanmıştır. Tarihi boyunca pek çok toplumla etkileşim hâlinde olan Türk toplumları, bu etkileşimler sayesinde Türkçeye farklı kelimeler kazandırmışlardır. Esaret de bu kelimelerden birisidir. Hâkimiyet altında bulunmayı ifade eden esaret kelimesi uzun zamandır dilimizde mevcuttur. Mecaz anlamlarda da kullanılabilen esaretin eş anlamlısı kelimeler bulunur.
Esaret kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Dilimizde sıkça kullanılan kelimelerden olan esaretin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:
Hâkimiyet altında bulunma
Esaret kelimesi ile ilgili örnek cümleler:
Esaret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "boyunduruk"tur. Fakat aynı zamanda esaret kelimesinin eş anlamı olan başka kelimeler de bulunur. Benzer anlamlara gelen bu sözcüklerin günlük dilde kullanım sıklıkları birbirinden farklıdır. Ayrıca bağlama uygun olarak kullanılmaları da büyük önem taşır. Esaret kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Esaret kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şöyledir: