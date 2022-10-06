Esaret eş anlamlısı nedir? Esaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İnsanlık tarihinde toplumlar her zaman birbirleriyle etkileşim hâlinde olmuşlardır. Bu etkileşim özellikle de dilde yaşanmıştır. Tarihi boyunca pek çok toplumla etkileşim hâlinde olan Türk toplumları, bu etkileşimler sayesinde Türkçeye farklı kelimeler kazandırmışlardır. Esaret de bu kelimelerden birisidir. Hâkimiyet altında bulunmayı ifade eden esaret kelimesi uzun zamandır dilimizde mevcuttur. Mecaz anlamlarda da kullanılabilen esaretin eş anlamlısı kelimeler bulunur.

Esaret ne demek?

Esaret kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Dilimizde sıkça kullanılan kelimelerden olan esaretin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Kölelik, tutsaklık, esirlik

Boyunduruk

Hâkimiyet altında bulunma Esaret kelimesi ile ilgili örnek cümleler:

Birinin esareti altında yaşamaktansa ölmek daha iyidir.

Onun esaretinden kurutulduğum için kendimi çok hafiflemiş hissediyorum.

Uzun süreli esaret kişide büyük bir öfke yaratır.

Senin yıllardır bana yaşattığın bu esaret, tüm gençliğimi elimden aldı.

Esaret eş anlamlısı nedir?

Esaret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "boyunduruk"tur. Fakat aynı zamanda esaret kelimesinin eş anlamı olan başka kelimeler de bulunur. Benzer anlamlara gelen bu sözcüklerin günlük dilde kullanım sıklıkları birbirinden farklıdır. Ayrıca bağlama uygun olarak kullanılmaları da büyük önem taşır. Esaret kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Boyunduruk

Kölelik

Tutsaklık

Esaretin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Esaret kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şöyledir:

Kimsenin boyunduruğu altında olmak istememesi onu şimdi olduğu insan hâline getirdi.

Bu dünyada boyunduruk altına girecek en son kişi o olabilir.

Kölelik hiçbir millet için kabul edilebilir bir durum değildir.

Köleliğe bu kadar hızlı ikna olmak sence de çok ilginç değil mi?

Tutsaklık altında yaşamak senin gözünü kör etmiş.

Toplumun yarattığı tutsaklık insana hayatı zindan eder.

Kölelik bu toplumun kanına işlemiş durumda.



