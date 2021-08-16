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  4. Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ı Afganistan'da yaşananlardan dolayı istifa etmeye çağırdı

Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ı Afganistan'da yaşananlardan dolayı istifa etmeye çağırdı

16.08.2021 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya çağırdı. İstifa çağrısından önce Trump yayımladığı bir diğer bildiride ise "Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" sözlerini sarf etmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ı Afganistan'da yaşananlardan dolayı istifa etmeye çağırdı

Trump'ın yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi." ifadesine yer verdi.

Biden'a istifa çağrısıyla ilgili, "Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi." sözlerini kullanan Trump ayrıca ABD Başkanını, ülkedeki Kovid-19 vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji konularında da eleştirdi.

Eski ABD Başkanı, istifa çağrısından önce yayımladığı bir diğer bildiride ise "Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" sözlerini sarf etmişti.

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TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayından açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Donald Trump Joe Biden
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