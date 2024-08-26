Eski aşkı izlemeye geldi! İrem Derici onu karşısında görünce...

Gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımları gerekse şarkılarıyla adından söz ettiren İrem Derici sahnelerine hız kesmeden devam ediyor.

Atakan Işıktutan ile büyük aşk yaşarken bir anda ayrılık kararı alan İrem Derici ''Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük'' diyerek anlaşmalı olarak ayrıldıklarının altını çizmişti.

İrem Derici son sahnesinde eski aşkını karşısında gördü. Atakan Işıktutan, eski sevgilisi İrem Derici'nin sahne aldığı beach club'a gitti. Işıktutan'ın sahnedeki eski aşkına gülen gözlerle baktığı anlar sosyal medyayı salladı.

İrem Derici karşısında eski aşkını görünce "Ex aşkım bana neler ettin" şarkısına başladı ve devamında "Hoşgeldin keşke hiç gitmeseydin" dedi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu ve İrem Derici hayranları "Keşke ayrılmasaydınız" yorumlarında bulundu.