HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşi Yasemin'e ve yanındaki kişiye kurşun yağdırmıştı! Polis memuru, cinayeti adım adım planlamış

Eski eşi Yasemin'e ve yanındaki kişiye kurşun yağdırmıştı! Polis memuru, cinayeti adım adım planlamış

23.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 12 Şubat günü meydana gelen olayda polis memuru Bilal Ağır eski eşi Yasemin Ağır ve anındaki Yahya Aydın'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. Ağır’ın cinayet günü meslektaşına 'suçlu takip' yaptığını söyleyerek, eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği ortaya çıktı. Bilal Ağır’ın aracın yerini tespit ettirip yürüyerek olay yerine geldiği ve aracın otopark girişinde durdurduktan sonra cinayetleri işlediği ifade edildi.

Eski eşi Yasemin'e ve yanındaki kişiye kurşun yağdırmıştı! Polis memuru, cinayeti adım adım planlamış

Bursa'da polis memuru Bilal Ağır, 12 Şubat’ta otopark girişinde 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı kendisiyle aynı soyadı taşıyan, okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip dövdükten sonra, tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı. Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik, kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

Screenshot_21

‘UZUN SÜRELİ TAKİBE ALDI’

Bilal Ağır hakkında Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianame, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Bilal Ağır’ın daha önce iki kere evlenip iki kere boşandığı Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olması nedeniyle meslektaşına ‘suçlu takip’ yaptığını beyan ederek eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği, yaya olarak aracın tespit edildiği yere giderek, yoğun trafikten dolayı duran 26 DC 016 plakalı aracı otoparka doğru yönlendirdiği, Yahya Aydın ile Yasemin Ağır araçtan indikten sonra tartıştığına yer verildi.

Screenshot_22

‘POLİS OTOSUNU GÖRÜNCE ATEŞE DEVAM ETTİ’

Bilal Ağır’ın, Yahya Aydın’a silahını doğrulttuğu, Yasemin Ağır’ın engel olmaya çalıştığı, sanığın silahı beline koyduğu, aralarındaki itişme sonrasında silahını çıkararak Yahya Aydın’a ateş ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Ağır yola doğru giderken, sanığın Aydın’ın başına ateş ettiği, sonra boşandığı eşine doğru yönelerek ona ateş ettiği kaydedildi. Bilal Ağır’ın müdahale için gelen polis otosunu görünce yeniden Yahya Aydın’ın yanına giderek başına ateş ettiği, Yasemin Ağır’ın da yanına giderek yeniden ateş ettiğinin, kamera görüntüleriyle sabit olduğu anlatıldı.

Screenshot_23

‘SANIK, MAKTÜLLERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADI’

Tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak 'sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği' belirtilen 19 sayfalık iddianamede, sanığın ‘tasarlayarak eski eşi öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘olası kastla nitelikli yaralama’ suçlarından cezalandırılması istendi. Bilal Ağır, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Screenshot_24

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kameradaSinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı! Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı!
Ad ve soyad değiştirmek isteyenler dikkat! Son tarih belli olduAd ve soyad değiştirmek isteyenler dikkat! Son tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

3 yaşındaki oğlunu işkenceyle öldürdü!

3 yaşındaki oğlunu işkenceyle öldürdü!

Kapora dolandırıcılığına karşı uzmanlar uyarıyor

Kapora dolandırıcılığına karşı uzmanlar uyarıyor

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

İlginizi Çekebilir

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.