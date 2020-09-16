MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski eşinden İbrahim Tatlıses'e 'cahiliyet dönemi' çıkışı

Eski eşinden İbrahim Tatlıses'e 'cahiliyet dönemi' çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in eski Ayşegül Yıldız, ünlü türkücünün, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin" sözlerine yanıt verdi. Yıldız, "Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir" dedi.

Eski eşinden İbrahim Tatlıses'e 'cahiliyet dönemi' çıkışı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yıldız, kendisi adına açılan sahte hesaplarla ilgili "Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız. Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor. Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor." dedi.

Eski eşi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar." şeklindeki isyanı Ayşegül Yıldız'a soruldu.

Yıldız, "Belki o 3 çocuktan biri Elif Ada nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kıza bilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil." cevabını verdi.

2805159_ab84721037d155759de337557330907d_640x640

OĞLU AHMET TATLI İLE ARASINDA NELER OLDU?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.

Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" demişti.

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öne sürülmüştü.

Ancak Tatlıses, o kişinin oğlu olmadığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahar Candan şimdi de tesettüre girdi
Bahar Candan şimdi de tesettüre girdi
Sinan Akçıl’dan Halil Sezai’nin görüntülerine sert tepki!
Halil Sezai’ye sert ifadeler! ‘Ayyaşlık var’
Survivor Yasin Obuz’un yeni şarkısına Demet Akalın’dan tam not!
Yeni şarkısını görücüye çıkarttı! Demet Akalın ne dedi?
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Kim Kardashian West de Facebook ve Instagram'ı boykot kampanyasına katıldı
Kim Kardashian'dan Facebook ve Instagram'a boykot
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.