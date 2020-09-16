Eski eşinden İbrahim Tatlıses'e 'cahiliyet dönemi' çıkışı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yıldız, kendisi adına açılan sahte hesaplarla ilgili "Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız. Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor. Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor." dedi.

Eski eşi İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar." şeklindeki isyanı Ayşegül Yıldız'a soruldu.

Yıldız, "Belki o 3 çocuktan biri Elif Ada nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kıza bilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil." cevabını verdi.

OĞLU AHMET TATLI İLE ARASINDA NELER OLDU?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.

Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" demişti.

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öne sürülmüştü.

Ancak Tatlıses, o kişinin oğlu olmadığını söylemişti.



