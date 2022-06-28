HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gülistan Doku'nun sır kaybında yeni gelişme! 3,5 saatlik kamera kaydı ortaya çıktı: Akıbeti anlaşılacak

Gülistan Doku'nun sır kaybında yeni gelişme! 3,5 saatlik kamera kaydı ortaya çıktı: Akıbeti anlaşılacak

28.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Doku’nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk viyadüğünü gören ve yola uzaklığı nedeniyle net olmayan 3,5 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü, netleştirme için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Ailenin avukatı, 'Bu görüntüler iyileştirilirse Gülistan’ın oradan ayrılıp ayrılmadığı ve akıbeti anlaşılacaktır' dedi.

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşıyla görüştü. Doku, daha sonra minibüse bindi ve bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk viyadüğünde sinyal verdiği tespit edildi.

gulistan-dokunun-telefon-sinyalinin-alindigi-viyadugun-goruntuleri-kriminalde_3941_dhaphoto1

Ayrıca viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da Gülistan Doku'nun olduğu iddia edilen görüntü yansıdı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun son görüldüğü yerden bu anlarda geçen tüm araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Yoldan geçen 80 aracın sürücüleri dahil toplam 140 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.

İZİNE RASTLANILMADI, ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Gülistan Doku’nun son görüldüğü bölgede AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı; Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

Screenshot_3

YENİ BİLGİLER SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK

Gülistan Doku’nun telefon sinyalinin en son alındığı Sarı Saltuk viyadüğünü gören, Munzur Üniversitesi’ne ait 2 güvenlik kamerası belirlendi. Yola yakın olan güvenlik kamerasının bozuk olduğu belirtilerek, soruşturma dosyasına da tutanak olarak girildi. Viyadüğü uzaktan gören ama çekimi net olmayan kameraya ait sinyalin alındığı saatlere ait 3,5 saatlik görüntü, Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Buradan gelecek yeni bilgilere göre soruşturmanın yönünün değişebileceği belirtildi.

gulistan-dokunun-telefon-sinyalinin-alindigi-viyadugun-goruntuleri-kriminalde_3941_dhaphoto2

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de görüntülerin iyileştirilmesi halinde Gülistan’ın akıbetinin anlaşılacağını belirterek, “Sarı Saltuk viyadüğünü yakından gören üniversitenin bir güvenlik kamerası var fakat bu güvenlik kamerası Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün çalışmıyor şeklinde bize bilgi verildi. O köprüyü gören iki kamera var; biri yakınında ve o bozuk, deniliyor. Uzak olanın da görüntü kalitesi çok düşük. Daha önce emniyet ve jandarmaya gitti bu görüntüler, onlar görüntüleri iyileştiremedi. 2,5 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun soruşturmasında bir gelişme oldu. Gülistan’ın en son görüldüğü köprünün görüntülerinin 8 dakikalık bir bölümü, Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmişti. Şimdi bu görüntülerin 3,5 saatlik kısmı, Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Bu görüntüler iyileştirilirse eğer Gülistan’ın oradan ayrılıp ayrılmadığı ve akıbeti anlaşılacaktır” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İntihar paniği adliyeyi karıştırdı! Polis teyakkuzdaİntihar paniği adliyeyi karıştırdı! Polis teyakkuzda
Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Sosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçeSosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz

Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.