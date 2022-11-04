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Eski eşinin iş yerinde patronu ve çalışanı vurdu! Gerekçesi şoke etti "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?"

04.11.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da kan donduran bir silahlı saldırı olayı meydana geldi. Adapazarı ilçesindeki bir kişi eski eşinin çalıştığı şarküteriye gitti ve adeta dehşet saçtı. “Eşimi nasıl çalıştırırsınız?” diyerek bağıran şahıs, silahıyla ateş etti ve iş yeri sahibiyle bir çalışanı vurdu. Korkunç olayda 2 kişi yaralanırken yaralılar tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise gözaltına alındı.

Eski eşinin iş yerinde patronu ve çalışanı vurdu! Gerekçesi şoke etti "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?"

Akılalmaz olay, öğle saatlerinde ilçedeki bir iş merkezinde yaşandı. 40 yaşındaki İ.K. bir süre önce boşandığı eski eşinin çalıştığı şarküteriye geldi. Şahsa, eski eşine yaklaşmaması için elektronik kelepçe de takılmıştı. Eski eşinin çalıştığı iş yerine gelen şahıs, bağırarak adeta dehşet saçtı. Eski eşin söyledikleri de şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

"EŞİMİ NASIL ÇALIŞTIRIRSINIZ?"

Eski eş İ.K. şarküteride "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diye bağırdı ve tabancayla ateş ederek iş yeri sahibi F.Ç.'yi ve çalışan M.Ç.'yi vurdu. Olayı gerçekleştiren İ.K. hemen ardından olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine iş merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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GÖZALTINA ALINDI! ELEKTRONİK KELEPÇEYİ ÇIKARIP YAPMIŞ

Polis ekipleri ise İ.K.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Şarküteride dehşet saçan İ.K.'nın elektronik kelepçeyi çıkarıp saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. (DHA)

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