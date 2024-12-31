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  4. Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

31.12.2024 12:01
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.12.2024 12:01
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2024'ün son gününde yine bir kadına şiddet haberi geldi. Antalya'dan gelen haber vahşetin sınırlarının nasıl zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir cani eski eşinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Talihsiz kadının vücudunun büyük bir bölümü yandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı.

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KOVAYLA ÜZERİNE BENZİN DÖKÜ ATEŞE VERDİ

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Pınar Z. (36) ile eski eşi Gürhan Ü. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği belirtilen benzini Pınar Z.'nin üzerine döküp ateşe verdi.

VÜCUDUNUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YANDI

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

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Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmanın ardından Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı.

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'PLANLAMADIM' DEDİ

Gürhan Ü'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski karısı ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını söylediği öğrenildi.

Polisin ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

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KORKUNÇ DAKİKALAR

Bu arada, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde alev alan kadının yardımına koşan çevredeki bir esnafın kadına yangın söndürme tüpüyle müdahalesi görülüyor.

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