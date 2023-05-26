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Eski Google CEO'sundan çok konuşulacak yapay zeka uyarısı!

26.05.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Google CEO'su Eric Schmidt'ten dikkat çeken bir yapay zeka uyarısı geldi. Schmidt, ileri düzey yapay zekânın çok sayıda insanı öldürebilecek ya da zarar verebilecek varoluşsal bir risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Eski Google CEO'sundan çok konuşulacak yapay zeka uyarısı!

Eski Google CEO’su Eric Schmidt, katıldığı bir etkinlikte yapay zekayla ilgili çok konuşulacak, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski Google CEO'su, "varoluşsal bir risk" uyarısı yaptı. İşte detaylar...

"VAROLUŞSAL RİSK" UYARISI

Business Insider'ın haberine göre Eric Schmidt, ileri düzey yapay zekanın çok sayıda insanı öldürebilecek ya da zarar verebilecek "varoluşsal bir risk" oluşturduğu konusunda uyardı.

The Wall Street Journal’ın CEO Council etkinliğinde konuşan eski Google CEO'su şunları söyledi:

"Benim yapay zeka ile ilgili endişem aslında varoluşsal ve varoluşsal risk çok, çok, çok, çok sayıda insanın zarar görmesi ya da ölmesi olarak tanımlanır. Ve bugün değil ama oldukça yakında bu sistemlerin siber sorunlarda sıfır gün (zero-day) açıklarını bulabilecekleri ya da yeni biyoloji türleri keşfedebilecekleri senaryolar var."

Schmidt ayrıca hükümetlerin teknolojinin kötü insanlar tarafından kötüye kullanılmamasını sağlamaları gerektiğini belirtti.

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2001'den 2011'e kadar Google'da CEO olarak görev yapan Eric Schmidt daha sonra 2015'e kadar yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı. Schmidt ayrıca ABD Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu'na da liderlik etmişti.

Son aylarda yapay zeka kaynaklı kaygılar arttı. Aralarında Elon Musk ve Steve Wozniak'ın da bulunduğu birçok ünlü teknoloji figürü, yapay zekanın potansiyel tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu ve endişeleri dile getirdi.

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