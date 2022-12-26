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  4. Eski günlerine taş çıkarttı! Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid tanga Noel Baba kostümüyle poz verdi... Sosyal medyayı salladı

Eski günlerine taş çıkarttı! Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid tanga Noel Baba kostümüyle poz verdi... Sosyal medyayı salladı

26.12.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek adı Ashley Mathews olan bir dönemin en popüler yetişkin film yıldızlarından Riley Reid eski günlerini anımsatan bir pozla hayranlarının karşısına çıktı. 31 yaşındaki ünlü isim evlenip bir çocuk sahibi olduktan sonra yetişkin film kariyerinden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamıştı. Popüler isim eski günlerini hatırlatan bir Noel Baba kostümüyle poz verdi.

Eski günlerine taş çıkarttı! Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid tanga Noel Baba kostümüyle poz verdi... Sosyal medyayı salladı

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Reid kısa sürede 1.8 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Hayatını Pasha Petkuns ile birleştiren ve bu evliliğinden bir çocuk dünyaya getiren Reid, son olarak yeni yıla özel olarak cesur bir Noel Baba kostümüyle sevenlerini heyecanlandırdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

riley

Sosyal medya fenomeni Sky Bribri ile yeşil Noel Baba kostümlerini giyerek kameraya kalçalarını dönerek poz veren Reid gönderisine, “Kocam bu Noel’de çok şanslı” notunu ekledi. Reid’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Seni özlemiştik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tehlikeli ikili” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Riley Reid

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