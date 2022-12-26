Eski günlerine taş çıkarttı! Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid tanga Noel Baba kostümüyle poz verdi... Sosyal medyayı salladı

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Reid kısa sürede 1.8 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Hayatını Pasha Petkuns ile birleştiren ve bu evliliğinden bir çocuk dünyaya getiren Reid, son olarak yeni yıla özel olarak cesur bir Noel Baba kostümüyle sevenlerini heyecanlandırdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya fenomeni Sky Bribri ile yeşil Noel Baba kostümlerini giyerek kameraya kalçalarını dönerek poz veren Reid gönderisine, “Kocam bu Noel’de çok şanslı” notunu ekledi. Reid’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Seni özlemiştik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tehlikeli ikili” yorumunu ekledi.