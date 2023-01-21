Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada limitleri zorladı! Üzerini çıkarttı, göğüslerini elleriyle kapattı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın en seksi hayranı olarak kabul edilen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll cesur kıyafet seçimleri sayesinde kısa sürede gündem yaratmayı başarmıştı. Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkedeki kıyafet seçimleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Knöll, ününü ve takipçi sayısını Dünya Kupası’nda sonra arttırdı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Knöll sosyal medya fenomenine dönüşürken cesur pozlarını da peşi sıra yayınlanmaya başladı.

SON POZU OLAY YARATTI

Katar’daki çıkışının ardından dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knöll, Instagram hesabından son olarak bir sahil kenarında çekilen pozunu paylaştı. Mavi bikini altıyla poz veren Knöll, bikini üstünü çıkartarak göğüslerini elleriyle örttü. Knöll’ün pozu kısa sürede sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.