Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada limitleri zorladı! Üzerini çıkarttı, göğüslerini elleriyle kapattı

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada limitleri zorladı! Üzerini çıkarttı, göğüslerini elleriyle kapattı

21.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sınırları yeniden zorladı. Sahilde çekilen bir fotoğrafında Knöll, bikini üstünü çıkartarak yarı çıplak verdiği pozda göğüslerini elleriyle kapatmayı tercih etti.

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada limitleri zorladı! Üzerini çıkarttı, göğüslerini elleriyle kapattı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın en seksi hayranı olarak kabul edilen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll cesur kıyafet seçimleri sayesinde kısa sürede gündem yaratmayı başarmıştı. Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkedeki kıyafet seçimleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Knöll, ününü ve takipçi sayısını Dünya Kupası’nda sonra arttırdı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Knöll sosyal medya fenomenine dönüşürken cesur pozlarını da peşi sıra yayınlanmaya başladı.

SON POZU OLAY YARATTI

kapak

Katar’daki çıkışının ardından dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knöll, Instagram hesabından son olarak bir sahil kenarında çekilen pozunu paylaştı. Mavi bikini altıyla poz veren Knöll, bikini üstünü çıkartarak göğüslerini elleriyle örttü. Knöll’ün pozu kısa sürede sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

İlginizi Çekebilir

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

 Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

 Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aniden gelin damada yumruk attı! Ortalık savaş alanına döndüAniden gelin damada yumruk attı! Ortalık savaş alanına döndü
Cinsel organı o kadar büyük ki... “Kadınlar benden kaçıyordu”Cinsel organı o kadar büyük ki... “Kadınlar benden kaçıyordu”
Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay pozBeğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

Canlı yayında frikik verdi! Göğsünün açıldığını fark etmedi

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosu ortaya çıktı! Savunması şaşırttı

Sınıfta çektiği cinsel içerikli videosu ortaya çıktı! Savunması şaşırttı

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.