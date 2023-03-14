Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, sosyal medyada sınır tanımayan paylaşımlarına devam ediyor! Çırılçıplak denize girdiği anları paylaştı

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde dünya genelinde 3. 5 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomen ismi Katar’ın toplumsal kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutarken bazıları ise cesur tavrı sayesinde övgü dolu yorumlar yapmıştı. Güzel isim yine Instagram hesabından sınırları zorladığı bir paylaşıma imza atarak takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Katar’da popülerliğe kavuştuktan sonra Maldivler’de tatile çıkan fenomen isim deniz kenarında verdiği cesur pozuyla sevenlerinden tam not aldı. Çırılçıplak gün batımında denize girdiği anları paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Knöll’ün gönderisi binlerce beğeni ve yorum topladı.