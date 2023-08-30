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Eski kocasıyla tatile çıkıp üstsüz poz vermişti! Irina Shayk'ın yeni sevgilisi bakın ne dedi

30.08.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile ilişki yaşayan Rus manken Irina Shayk, eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper ile tatile çıkmıştı. Bu tatilde çıplak pozlar veren güzel modelin yeni aşkı bakın ne dedi.

Model Irina Shayk geçtiğimiz günlerde gittiği tatilde kayalıklara tırmandı. Üstünü çıkarıp göğüslerini elleriyle kapatan model pozlarıyla gündem oldu.

Irina Shayk'ın tatilde verdiği üstsüz pozları Bradley Cooper'ın çektiği iddia edilmişti. Eski eşiyle son dönemde arası iyi olan ve bir süre yeniden barıştıkları iddiasıyla dikkat çeken çift çocukları için sık sık bir araya geliyor.

Irina Shayk kayalıklara tırmanıp üstünü çıkardı! Pozları olay oldu Irina Shayk kayalıklara tırmanıp üstünü çıkardı! Pozları olay oldu

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3 çocuğu olan Tom Brady, kendisinin de 'aile babası' olduğunu belirterek Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın birlikte ebeveynlik yapmasını 'çekici' bulduğunu söyledi ve “Onları kıskanmıyorum” dedi.

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