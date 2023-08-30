Eski kocasıyla tatile çıkıp üstsüz poz vermişti! Irina Shayk'ın yeni sevgilisi bakın ne dedi

Model Irina Shayk geçtiğimiz günlerde gittiği tatilde kayalıklara tırmandı. Üstünü çıkarıp göğüslerini elleriyle kapatan model pozlarıyla gündem oldu.

Irina Shayk'ın tatilde verdiği üstsüz pozları Bradley Cooper'ın çektiği iddia edilmişti. Eski eşiyle son dönemde arası iyi olan ve bir süre yeniden barıştıkları iddiasıyla dikkat çeken çift çocukları için sık sık bir araya geliyor.

3 çocuğu olan Tom Brady, kendisinin de 'aile babası' olduğunu belirterek Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın birlikte ebeveynlik yapmasını 'çekici' bulduğunu söyledi ve “Onları kıskanmıyorum” dedi.

