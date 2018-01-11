MAGAZİN

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 17:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Modacı Gülşah Saraçoğlu daha önce iki kez evlenip boşandığı eski eşi Selçuk Yentur  ile üçüncü kez evleniyor.

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

Dün gece sürpriz bir kız isteme gerçekleşti. Modacı Gülşah Saracoglu iki kez evlenip boşandığı Selçuk Yentur ile üçüncü kez evlilik yolunda adım attı.

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Gülşah Saraçoğlu eski eşiyle arkadaşlarının organize ettiği bir yemeğe katıldı. Bir anda salonda yüzük tepsisini ve nişan çikolatasını gören ünlü modacı kısa süreli şok yaşadı. O ana kadar hiçbir şeyden haberi olmayan Saraçoğlu eşinin sürpriziyle neye uğradığını şaşırdı. Çiftin nişan yüzüklerini işadamı Ali Ağaoğlu taktı.

Bu özel geceyi sevenleriyle paylaşan Gülşah Saraçoğlu sosyal medya hesabından; 'Hayatımdaki en büyük sürprizdi. Çok sevdiğimiz dostlarımızın yemek davetine katıldık dün gece.. Bir anda içeri nişan tepsisi yüzükler ve çikolatalar girdi... Benim canım Ayfer'imin bana yaptığı şahane sürprizdi. Sevgili Ali Ağaoğlu yüzükleri taktı. Her bir detay incelikle düşünülmüştü. Çok teşekkür ediyorum. Hala şaşkınım! Eski Kocamla nişanlandım.' açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Selçuk Yentur

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