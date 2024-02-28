Eski sevgililerinin sayısı hoşuna gitmedi! Erkek arkadaşının cinsel organına makas sapladı

Manila'nın Barangay bölgesinde kimliği Joey Jimenez olarak açıklanan 48 yaşındaki bir adam ve kendisi gibi evsiz olan sevgilisi arasında tartışma çıktı. Tartışmada ikili eski ilişkilerine dair konuşmalar yapmaya başladı. O sırada Jimenez'in eski sevgililerini anlatmasından hoşlanmayan sevgilisi bir anda duruma tepki göstererek ikili uyumak üzereyken makası alıp kurbanı bıçakladı.

Mağdur, kaçarak Taktik Motosiklet Sürüş Biriminin (TMRU) devriye gezen personelinden yardım istedi. Kurbanın sağ kasık bölgesinde yırtılma meydana geldiği ifade edilirken hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.