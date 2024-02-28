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    4. Eski sevgililerinin sayısı hoşuna gitmedi! Erkek arkadaşının cinsel organına makas sapladı

    Eski sevgililerinin sayısı hoşuna gitmedi! Erkek arkadaşının cinsel organına makas sapladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.02.2024 10:27
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    Filipinler'in başkenti Manila'da evsiz olduğu tespit edilen bir çift alkol aldıkları sırada eski hayatlarına dair konuşmalar yaptı. Sevgilisinin eski kız arkadaşlarını soran kadın adamın verdiği sayı üzerine sinirlendi. Sinirlenen genç kadın sevgilisinin penisine makas saplayarak onu yaraladı.

    Manila'nın Barangay bölgesinde kimliği Joey Jimenez olarak açıklanan 48 yaşındaki bir adam ve kendisi gibi evsiz olan sevgilisi arasında tartışma çıktı. Tartışmada ikili eski ilişkilerine dair konuşmalar yapmaya başladı. O sırada Jimenez'in eski sevgililerini anlatmasından hoşlanmayan sevgilisi bir anda duruma tepki göstererek ikili uyumak üzereyken makası alıp kurbanı bıçakladı.

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    Mağdur, kaçarak Taktik Motosiklet Sürüş Biriminin (TMRU) devriye gezen personelinden yardım istedi. Kurbanın sağ kasık bölgesinde yırtılma meydana geldiği ifade edilirken hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Filipinler cinsel organ
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