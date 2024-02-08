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  4. Eski sevgilisini evinin önünde katletmişti! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski sevgilisini evinin önünde katletmişti! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı

08.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Samsun'da Murat Demir (43), eski sevgilisi Muradiye Terzi'yi (31) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Demir, sevgili oldukları dönemde verdiği paraları geri isteyip alamadığı iddiasıyla Terzi'yi vurduğunu söyledi. Demir ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada patladı" dedi. İşte detaylar...

Eski sevgilisini evinin önünde katletmişti! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, 2 gün önce öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. Apartman görevlisi, T.Y. ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti.

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'SİLAHIN GERÇEK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi. Demir, dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı" dedi. Murat Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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SEVGİLİYKEN VERDİĞİ PARALARI İSTEMİŞ

Murat Demir'in, Muradiye Terzi'ye sevgili oldukları dönemde ara ara para verdiğini söylediği, son dönemde aralarının bozulması üzerine paraları geri istediği ve tartışmanın da bu yüzden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

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Bu arada, T.Y. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2'nci evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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