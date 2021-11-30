Eski sevgilisinin dönmesi için sahte düğün yaptı! Sosyal medyada popüler oldu

İkili ilişkilerde sevgiyle bir araya gelmek kadar ayrılık da normal ve yaşanma olasılığı yüksek bir durumdur. Herkes hayatının aşkını bularak sonsuza kadar mutlu olma hayalini kurar ancak kimi zaman işler hayal ettikleri gibi ilerlemez. Bu durumda ise ayrılığın sonrasında taraflar “Ne kaybettiğine dön de bir bak istedim” dercesine birbirlerine nispet yaparlar. ‘Dieschakin’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı durumu yanlış anlayarak eski sevgilisinin dikkatini çekmek için sahte bir düğün planladığını iddia etti.

PROFESYONEL BİR FOTOĞRAFÇI TUTTU

‘Dieschakin’ ismini kullanan bir kadın, eski sevgilisinin dikkatini çekmek için kendisine sahte bir düğün düzenledi. Düğünü için bütün detayları düşündüğünden söz eden kadın, “Kendi düğünümü taklit ettiğim ve bana ulaşması için profesyonel bir fotoğraf çekimi yaptığım zamanı hatırlıyorum” diye konuştu.

Lüks düğünü için bir damat rolünü üstlenecek bir oyuncuyla anlaştığını dile getiren kadın, paylaşımının sonunda eski sevgilisinin ona mesaj atmasını bile başaramadığını söyledi. Paylaşımı 146 binden fazla beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının paylaşımından sonra esprili yorumlarıyla dikkatleri çekti. Kullanıcıların bir kısmı çabasını övmeyi seçerken bir kısmı ise bu yöntemin işe yaramasının mümkün olmadığını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları “Nişan çekimi yapmalıydın. Bir kez düğün olduğunda çok geç!” yorumunu yaptı.



