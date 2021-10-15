Sevgilisi terk ettikten sonra tamamen değişti! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Sevgilisinin ayrılık konuşması sırasında Jordan’ı fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirmesi 30 yaşındaki kadının âdeta yeni bir kişiye dönüşmesine neden oldu. Eski erkek arkadaşının kimsenin onu beğenmeyeceğini vurgulaması üzerine ise Jordan sıkı bir diyete girdi. Kısa sürede 15 kilo verdi, solaryomun etkisiyle tenine bronzluk kazandırdı, saç rengini sarıyla değişti ve dudak dolgusu ile görüntüsünü destekledi. Değişimini sosyal medya hesabından paylaşan Jordan gönderisine “Beni kaybettiğine pişman mısın?

“ASLA GERİ DÖNME”

Jordan’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya popüler hale geldi. 985 binden fazla görüntülenmeye ulaşan videoda kullanıcılar aynı kişi olmadığını dahi iddia etti. Değişimi ile ilham verdiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları eski sevgilisinin geri dönmek istemesi halinde asla kabul etmemesi gerektiğini söyledi.



