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  4. Eski sevgilisinin eşini rehin aldı! Operasyonla etkisiz hale getirildi

Eski sevgilisinin eşini rehin aldı! Operasyonla etkisiz hale getirildi

02.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Adem Y. (37), görüşmek için evine gittiği eski sevgilisi Elif D.’nin (39) eşi Abdullah D.’yi (30) bıçakla rehin aldı. Adem Y. eylemine son vermeyince polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Eski sevgilisinin eşini rehin aldı! Operasyonla etkisiz hale getirildi

Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Y., eski sevgilisi Elif D. ile görüşmek için evine gitti.

PENCEREDEN BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Kapıyı Elif D.’in eşi Abdullah D. açtı. Abdullah D.’yi karşısında gören Adem Y., onu bıçakla rehin aldı. Bu sırada evde bulunan Elif D., pencereden bağırarak yardım istedi.

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OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Sesleri duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Adem Y.’yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Adem Y., bıçağı bırakıp teslim olmayınca polis operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, etkisiz hale getirdikleri Adem Y. gözaltına aldı.

olaydan yara almadan kurtulan Elif ve eşi Abdullah D. çifti ifadeleri alınmak üzerine Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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