Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1713 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan Seher T. (70) isimli psikolojik sorunları olan yaşlı kadın, kendisini hastaneye sevk etmek için gelen sağlık ekipleriyle gitmek istemedi. Bunun üzerine Seher T., bıçak dayayarak çocuklarını rehin aldı.

POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİREREK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Daha sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çabaları sonrasında güçlükle sakinleştirilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Seher T., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

