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  4. Eski sevgiliye şeytani tuzak! Arabasının frenlerini bakın nasıl bozmuş

Eski sevgiliye şeytani tuzak! Arabasının frenlerini bakın nasıl bozmuş

30.09.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de Mazlum T., eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Genç kadın, şikayetçi olurken Mazlum T.'nin otomobilin kaputunu açarak şeker döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski sevgiliye şeytani tuzak! Arabasının frenlerini bakın nasıl bozmuş

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bahçelievler
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