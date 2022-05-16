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Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz! "Vücudun çok güzel"

16.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcu Aşkım Burçe Survivor 2020 ve 2022 sezonlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Survivor 2022 All Star macerası kısa süren sporcu cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz! "Vücudun çok güzel"

Cimnastik alanında birden fazla ödülü bulunan Aşkım Burçe Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Survivor yarışma programında parkurda ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Burçe, sporla iç içe yaşıyor.

AŞKIM BURÇE'DEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

22 yaşındaki genç sporcu Aşkım Burçe geçtiğimiz günlerde amuda kalkmasıyla gündeme gelmişti.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Esnek vücudu ile yaptığı hareketlerle yürekleri ağza getiren Aşkım Burçe, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Aşkım Burçe sütyensiz, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

O poza, "Vücudun çok güzel", "Yaşasın özgürlük" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

1,62 boyundaki Aşkım Burçe Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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