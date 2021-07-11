Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında sevgilisinden şoke eden iddia! Hastanelik oldu

Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Beria Gözen’in hastane odasından yaptığı paylaşımlar gerçeği ortaya çıkardı. Şoke eden iddiaya göre Yunus Emre Özden, sevgilisi Beria Gözen’i yastıkla boğmaya çalıştı.

Beria Gözen yaptığı paylaşımlardan birinde, “kadına gücü yeten erkekler acizler iyi görünüp numara yaparlar istedikleri olmayınca şiddet her türlüsüne lanet olsun” dedi.

Bir sonraki paylaşımında mahkemede hesaplaşacağız diyen Beria Gözen, ayrıca Instagram hesabından şikayetçi olduğuna dair evrakların fotoğrafını da paylaştı.

Beria Gözen hastaneden çıktıktan sonra soluğu, Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden’i şikayet etmek için karakolda aldı.

Yunus Emre Özden ise bu harekete “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmada agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından birkaç kez uyarılmıştı.

