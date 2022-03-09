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Eski Ukrayna güzellik kraliçesi Veronika Didusenko, ülkesinden kaçışını anlattı! Dünyaya çağrıda bulundu: Daha fazla silahlandırın

09.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da 2018'de düzenlenen güzellik yarışmasında "Miss Ukraine" unvanı kazanan Didusenko, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna- Rusya savaşında yaşadıklarını anlattı. Rusya işgalinin ilk gününde 7 yaşındaki oğluyla beraber ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını söyleyen Didusenko, dünyaya seslendi. Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için çağrıda bulundu.

Eski Ukrayna güzellik kraliçesi Veronika Didusenko, ülkesinden kaçışını anlattı! Dünyaya çağrıda bulundu: Daha fazla silahlandırın

Eski Ukrayna güzellik kraliçesi Veronika Didusenko, savaşın ilk gününde patlama sesleri ile uyandığını ve 7 yaşındaki oğlu ile tahliye için Ukrayna sınırına doğru yola çıktığını söyledi. Ülkelerinin Rus kuvvetleri tarafında işgal edildiği sırada yaşadıklarını anlatan Didusenko, bomba ve siren seslerinin tüm ülkeye yayıldığını belirtti. 2018 güzellik kraliçesi , 24 Şubat'ta siviller ülkeden kaçmaya çalışırken trafik sıkışıklığının arttığı Ukrayna'nın batı sınırına doğru gitmeye karar verdiğini söyledi.

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“DOĞRUDAN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEYDİ”

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Los Angeles’ta düzenlenen basın toplantısına kadın hakları avukatı Gloria Allred ile katılan Didusenko, “Doğrudan başımızın üstünde askerleriyle birlikte düzinelerce helikopter bombalıyordu. Küçük oğlumla kaçarken başımızın üzerinde gerçek bir hava saldırısı olduğunu görebiliyorduk” dedi. New York Post'un haberine göre, anne sınıra doğru ilerlerken sirenlerin çalmadığı, bombalı roketlerin patlamadığı hiçbir yer olmadığını söyledi.

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Tahliye sırasında her yerde siren seslerinin yankılandığını aktaran Didusenko, "Metro istasyonlarında ve sığınaklardaki milyonlarca çocuk ve anne, bomba seslerinden irkiliyor. Kadınların sığınaklarda doğum yapması daha da üzücü." diye konuştu.

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Didusenko ve oğlu başarıyla Lüksemburg'a, ardından aileleriyle birlikte kaldıkları İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı. Annesi ve büyükanne ve büyükbabasının Cenevre’de yaşadığından söz eden Didusenko, Ukrayna’daki her şeyin yok olmasından korktuğunu ifade etti.

DÜNYAYA SESLENDİ

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Didusenko, Ukraynalıların topraklarını savunmak için kararlı olduğunun altını çizerek, ülkenin doğusundan ve kuzeyinden yapılan saldırıları durdurmak için silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.

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Ukrayna
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